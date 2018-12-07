Южанина обвинила руководство ГФС в блокировании растаможки "евроблях"

Практически на всех таможнях из-за саботажа ГФС блокируется таможенное оформление транспортных средств.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

"Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700", - сообщила она о проблеме.

"Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной - вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - рассказала Южанина.

"Непосредственно вмешиваюсь в ситуацию, чтобы сломать этот саботаж. Также обязательно обращусь к НАБУ с целью компетентной оценки ситуации", - заявила нардеп.

Напомним, ранее в Раде заявили, что в Украине провалена разъяснительная работа о правилах растаможивания авто на еврономерах и поэтому этот процесс идет медленно.

Между тем, в государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

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Экономическая правда