OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О налогах на посылки, "жестких санкциях" и зарплатах в IT

О налогах на посылки. Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро, будет облагаться налогом на добавленную стоимость.

О бизнесе Авакова. НАПК предоставило информацию об управляющем итальянским бизнесом министра внутренних дел Арсена Авакова, одновременно не вспомнив об управляющих кипрским бизнесом.

О самых жестких в истории санкциях США против Ирана. США ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики.

О зарплатах в IT. Рекрутинговое агентство Indigo опубликовало результаты исследования по поводу зарплат топ-менеджеров в украинском IT.

Об инфляции. Темпы роста реальной заработной платы опережают темпы роста производительности труда, что приводит к сохранению фундаментального давления на инфляцию.

О Косюке. Предприятие "агробарона" Юрия Косюка 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

О моратории на землю. В судебном реестре появилась дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на обмен землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека.

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5 миллиардов на сельскую медицину. Кто выигрывает от предвыборной реформы Порошенко

На закон о сельской медицине, который инициировал президент, из госбюджета уйдет 5 миллиардов. Куда пойдут эти средства, в каких селах появятся новые медпункты, и почему уже сейчас есть сомнения, что средства не будут разворованы.(укр)