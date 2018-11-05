Украинцы отстояли право продавать землю, ссылаясь на решение ЕСПЧ

В судебном реестре появилась дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на обмен землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Прокурор обратился с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием, но ему в этом отказали.

"При решении дела суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", ст.14 Конституции, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующих возникшие по делу правоотношения", — говорится в решении суда.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Решение принято в рамках так называемого дела "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда