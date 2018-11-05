В Нацбанке назвали ключевые риски для роста цен

Темпы роста реальной заработной платы опережают темпы роста производительности труда, что приводит к сохранению фундаментального давления на инфляцию.

Об этом говорится в Итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки.

Как известно, 25 октября Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.

Пятеро из десяти членов КМП разделяли мнение о целесообразности повышения учетной ставки на 50 б.п. до 18,5%.

Аргументируя свою позицию, они отметили, что проведение жесткой монетарной политики необходимо для нивелирования влияния на динамику инфляции в среднесрочной перспективе таких факторов, как ухудшение инфляционных ожиданий, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, менее благоприятные глобальные финансовые условия и ценовая конъюнктура .

Отдельные члены КМП акцентировали внимание на том, что темпы роста реальной заработной платы в последнее время опережают темпы роста производительности труда.

Увеличение доходов населения вследствие повышения заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа стимулирует оживление частного потребления, что приведет к сохранению фундаментального давления на инфляцию.

Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережения.

Также члены КМП, как и во время предыдущих заседаний, говорили о текущих сложных финансовых условиях для развивающихся стран, и росте мировых цен на энергоносители, а также рисках дальнейшего ухудшения внешней среды.

В частности, акцент делался на рисках стремительного охлаждения мировой экономики, в том числе экономик стран - основных торговых партнеров Украины, падении мировых цен на сырьевые товары украинского экспорта, возможном дальнейшем подорожании энергоносителей на мировых рынках, рисках продолжение оттока капитала из развивающихся стран, в частности и Украины, в результате быстрого перехода центральными банками ведущих стран к более жесткой монетарной политике.

Экономическая правда