В Минфине объяснили, как будут облагать посылки из-за границы

Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, будет облагаться налогом на добавленную стоимость.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Минфин предлагает признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, осуществляющих начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

"При этом ввоз на таможенную территорию Украины товаров для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом", - говорится в документе.

Отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

С 1 июля 2019 года эта сумма уменьшится до 100 евро в эквиваленте.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада ограничила беспошлинный ввозтоваров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Позже стало известно, что ограничения вступят в силу только с 1 января 2019 года.

Как сообщалось ранее, в "Укрпоште" заявили, что ограничение на посылки грозит коллапсом с доставками.

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Экономическая правда