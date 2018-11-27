ВТБ пригрозил подать в международный суд на Порошенко

Российский банк ВТБ, 60,9% активов которого принадлежит российскому государству, может подать иск в международный суд на президента Украины Петра Порошенко из-за решения Апелляционного суда Киева, которое "парализовало работу" дочернего банка в Украине.

Об этом говорится в заявлении банка, передает ZN.ua.

Банк добавил, что он оспорил решение суда, но "рассмотрение жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми".

"На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", - говорится в заявлении ВТБ банка.

ВТБ заявил, что будет стремиться к возмещению расходов на приобретение украинского банка, который он купил у Порошенко в 2006 году.

"Хотели бы также напомнить Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", - говорится в заявлении банка.

Киевский апелляционный суд 19 ноября частично удовлетворил жалобу "ВТБ Банка" и отменил постановление частного исполнителя о запрете данному банку проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Напомним, 5 ноября "ВТБ Банк" был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

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