Украинская "дочка" российского ВТБ банка ввела ограничения на снятие наличных

5 ноября "ВТБ Банк" был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО "ВТБ Банк", которое происходило в процессе свертывания деятельности АО "ВТБ Банк" уже длительное время и было углубленное решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финансового учреждения", – сказано в сообщении.

Как пояснили в НБУ, это решение суда фактически лишило "ВТБ Банк" возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

"Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", – сказано в сообщении.

В то же время в НБУ подчеркивают, что ситуация с ликвидностью в "ВТБ Банк" никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

"На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", – заявили в НБУ.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Экономическая правда