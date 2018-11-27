Сумма компенсации "Ощадбанку" от РФ будет ежедневно увеличиваться на 97 тысяч долларов

По решению Арбитражного трибунала в Париже, в случае невыполнения Россией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долл убытков, причиненных в результате аннексии и оккупации АР Крым, эта сумма будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.

Об этом сообщил глава Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"~ 97000 долл. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долл убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым", - написал он.

26 ноября арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права.

Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.

Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2017 года.

Москва заявила, что не признает это решение.