Новости выходных: о "евробляхах", бюджете-2019 и пассажирских перевозках

О чем все говорили на выходных?

О "евробляхах". 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

О курсе валют. Украинская гривня на 26 ноября ослабла к доллару, но укрепилась к евро.

О пенсиях и субсидиях. Главными статьями в государственном бюджете на 2019 год будет финансирование пенсий и субсидий.

О производстве стали. Украинские металлурги в октябре 2018 года сохранили 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

О пассажирских перевозках. В течение следующих 5 лет "Укрзализныце" необходимо 111,4 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор.

О контрабанде сигарет. Госпогранслужба направила дополнительные резервы на украинском-румынскую границу из-за обострения обстановки на этом сегменте.