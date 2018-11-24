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Курс валют: гривня ослабла к доллару, но укрепилась к евро

Суббота, 24 ноября 2018, 10:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни.

Напомним, Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня

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