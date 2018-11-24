"Укрзализныця" хочет 111 миллиардов на пассажирские перевозки

В течение следующих 5 лет "Укрзализныце" необходимо 111,4 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

По его словам, для этого следует предусматривать в бюджете компенсацию "Укрзализныце" за выполнение социальных и других дополнительных функций.

Как отмечается, отсутствие в государственных бюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

"На следующие 5 лет УЗ требует всего более 111 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и на капитальные инвестиции в пассажирский сектор. В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019 года, этот вопрос снова откладывается на будущее", - резюмировал Рязанцев.

Ранее "Укрзализныця" подписала долгосрочное кредитное соглашение с ЕБРР на приобретение новых грузовых полувагонов.

Экономическая правда