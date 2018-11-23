Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Пятница, 23 ноября 2018, 17:30
23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;
Евро - 31,47 - 31,49 гривни;
Российский рубль - 0,4189 - 0,4194 гривни.
Напомним, 23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,82 гривни за доллар.
Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.
Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.
Экономическая правда
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