Гривня укрепилась на закрытии межбанка

23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;

Евро - 31,47 - 31,49 гривни;

Российский рубль - 0,4189 - 0,4194 гривни.

Напомним, 23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,82 гривни за доллар.

Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Экономическая правда