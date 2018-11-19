Гривня растет на межбанке

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,72 - 27,75 гривни;

Евро - 31,68 - 31,72 гривни;

Российский рубль - 0,4201 - 0,4210 гривни.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Напомним, 19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74-27,78 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.

Экономическая правда