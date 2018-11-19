Гривня стабильна на открытии межбанка
Понедельник, 19 ноября 2018, 11:06
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74-27,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,74-27,78 гривни;
Евро - 31,68-31,72 гривни;
Российский рубль - 0,4209-0,4219 гривни.
16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.
Экономическая правда
powered by lun.ua