Гривня стабильна на открытии межбанка

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74-27,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74-27,78 гривни;

Евро - 31,68-31,72 гривни;

Российский рубль - 0,4209-0,4219 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.

Экономическая правда