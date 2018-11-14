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Гривня продолжила укрепление на межбанке

Среда, 14 ноября 2018, 17:36
 

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,81 - 27,82 гривни;

Евро - 31,51 - 31,52 гривни;

Российский рубль - 0,4144 - 0,4150 гривни.

Напомним, 14 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 ноября на уровне 27,91 гривни.

Экономическая правда

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