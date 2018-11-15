Нацбанк укрепил курс гривни на 7 копеек
Четверг, 15 ноября 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,44 гривни.
Напомним, 14 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на уровне 27,91 гривни.
14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua