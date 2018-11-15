Нацбанк укрепил курс гривни на 7 копеек

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,44 гривни.

Напомним, 14 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на уровне 27,91 гривни.

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,82 гривни за доллар.

Экономическая правда