Экс-министр Пивоварский может возглавить WOG

Андрей Пивоварский

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский стал советником врио генерального директора компании WOG Михаила Романова.

Об этом "Экономической правде" стало известно от информированных источников.

По данным ЭП, Романов был назначен на свою должность в срочном порядке из-за неожиданного увольнения предыдущего руководителя - Сергея Корецкого.

Сейчас WOG занимается поиском кандидата для назначения на должность CEO на постоянной основе.

По словам собеседника ЭП, не исключено, что с должности советника Пивоварский пересядет в кресло генерального директора.

ЭП обратилась за комментарием к Пивоварского и пресс-службы WOG, но ответа пока не получила.

Как сообщала ЭП, Корецкий уволился 29 октября, заявив о намерении заняться собственными проектами.

Напомним, в 2016 году мультимиллионер и экс-глава АП Борис Ложкин и Пивоварский основали консалтинговую компанию Самаан Капитал. В 2017 компания приобрела активы в Германии. В мае 2018 года Пивоварский перестал быть руководителем компании.

Подробнее о том, что сейчас происходит в WOG, читайте в материале Бизнесмены от WOGа: как сеть АЗС группы "Континиум" может перейти к Фирташу

Экономическая правда