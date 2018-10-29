В WOG подтвердили, что Корецкий ушел из компании

Михаил Романив

Сергей Корецкий покинул должность генерального директора сети АЗС WOG.

Об этом говорится в сообщении компании.

И.о. генерального директора стал Михаил Романив, который до этого занимал позицию коммерческого директора в компании.

"Вы знаете, топливный рынок — один из наиболее высококонкурентных. Нашей команде удалось за 5 лет сделать то, чего от нас никто не ожидал — из сети АЗК стать ритейлером. Тем самым, мы сохранили лидерство на рынке", - прокомментировал Корецкий.

"Сейчас все налажено, есть сильная команда управляющих менеджеров, которые я уверен продолжат динамично развивать компанию. Я же намерен заняться собственными проектами", - сообщил он.

Сергей Корецкий прошёл путь от младшего аналитика ГК "Континиум" (с 1999 г.) до генерального директора управляющей компании ГК "Континиум" (с 2007 г.). Начиная с 2013 года успешно развивал бизнес сети АЗК WOG на должности СЕО.

За это время компания из нефтетрейдера превратилась в ритейлера и вышла за пределы АЗК, открыв кафе WOG CAFE формата "сити". Также компания WOG запустила WOG CAFE в поездах Интерсити и в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Сейчас сеть WOG CAFE насчитывает 23 автономных кафе. Вскоре, согласно подписанным контрактам, откроются новые объекты в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Подробно о том, что сейчас происходит в компании, читайте в материале ЭП во вторник.

Экономическая правда