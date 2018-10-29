Гендиректор WOG Корецкий уволился из компании

Сергей Корецкий уволился с поста генерального директора сети автозаправочных комплексов WOG.

Об этом "Экономической правде" стало известно от осведомленных источников.

Вместо него исполняющим обязанности гендиректора назначен Михаил Романив, который до этого работал коммерческим директором компании.

ЭП обратилась за комментарием к Корецкому и пресс-секретарю WOG. Ответ в компании еще не предоставили.

С 1997 года Корецкий прошел профессиональный путь от работника аналитического отдела до гендиректора и младшего партнера WOG.

В 2002 году он был назначен директором ведущей в то время компании группы "Континиум" - "Западная Нефтяная Группа". С 2007 года Корецкий занимал должность гендиректора управляющей компании группы.

С 2013 года он стал СЕО и младшим партнером WOG.

Подробно о том, что сейчас происходит в компании, читайте в материале ЭП во вторник.

Экономическая правда