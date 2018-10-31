OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О легкости ведения бизнеса, окончательной цене на газ и крупнейшей сделке с недвижимостью.

О легкости ведения бизнеса. Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса. +5 ступенек по сравнению с прошлым годом.

Об окончательной цене на газ. С 1 ноября конечная цена газа для населения будет составлять 8548,92 грн за тысячу кубометров.

О самой большой сделке с недвижимостью. Dragon Capital завершила сделку по приобретению бизнес-парка Horizon Park Business Center. Это стало самой большой сделкой на рынке офисной недвижимости Украины за последние 10 лет.

О "подарочке" Ахметову. НКРЭ компенсировала "ДТЭК Донецкоблэнерго" 700 миллионов за поставки электроэнергии на оккупированные территории.

О "бардаке" с приватизацией. Гройсман прогнозирует сопротивление проведению большой приватизации.

Об иностранных банках. Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24.

Об ограничении застройки. Минрегионстрой ввел норму относительно "желтых линий", которые должны ограничивать застройку для безопасности при возможном разрушении зданий.

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