Гройсман о большой приватизации: "Бардак"

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации.

Об этом премьер сказал на заседании правительства в среду, сообщает "Укринформ".

"Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокирования и так далее", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство начало процесс приватизации и тут также есть определенные преграды.

"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак" - возмутился премьер.

Ранее сообщалось, что в 2016-2018 годах Полтавский облсовет ни разу не согласовал АО "Укргаздобыча" предоставление спецразрешений на использование недр, компания получила 63 отказа в согласовании.

Напомним, Фонд госимущества объявил о начале приема заявок от потенциальных участников приватизации 78,289% ПАО "Центрэнерго" начальной стоимостью 5,985 млрд грн.

Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.