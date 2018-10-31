Dragon Capital выкупила Horizon Park Business Center

UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению у АО "Укрсоцбанк" бизнес-парка Horizon Park Business Center площадью 69 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает delo.ua.

"Стоимость сделки не раскрывается", — говорится в сообщении Dragon Capital.

Однако в facebook говорится, что приобретение этого комплекса стало самой большой сделкой на рынке офисной недвижимости Украины за последние 10 лет.

В компании отмечают, что в состав комплекса входят две офисных башни класса "А" высотой 18 и 19 этажей и 3-этажное здание, соединяющее их, а также 5-этажное офисное здание класса "B". В крупнейший в Киеве бизнес-парк также входит наземный, подземный и многоуровневый паркинг на более 1100 машиномест, а также широкий перечень объектов социальной инфраструктуры.

"Horizon Park Business Center станет седьмым и самым большим объектом в нашем портфеле офисной недвижимости, который мы сформировали за последний год, увеличив вдвое его размер — до 160 тыс квадратных метров", — отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Мы считаем, что рост спроса на офисные помещения на фоне восстановления деловой активности в стране и постепенное снижение вакантности делают этот сектор недвижимости инвестиционно привлекательным в перспективе 3-5 лет", - добавил он.

По его словам, с 2016 Dragon Capital вместе со своими европейскими и американскими партнерами проинвестировала в недвижимость Украины уже 400 млн долларов.

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания была основана в 2000 году в Киеве.

UCPIH Ltd (Ukrainian Commercial Property Investment Holding) — это инвестиционный холдинг, входящий в группу Dragon Capital и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Мажоритарным акционером холдинга является Dragon Capital Investments Limited.