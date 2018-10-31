Нацкомиссия несмотря на решение СНБО компенсировала Ахметову более 700 миллионов

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, компенсировала ООО "ДТЭК Донецкоблэнерго" поставки электроэнергии в оккупированные районы Украины в Донбассе на сумму 713,68 миллиона гривень.

Об этом стало известно из постановлений НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа, сообщают Наші гроші.

Постановления приняты во исполнение решения Донецкого окружного админсуда по иску ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" к НКРЭКУ. В иске компания указала, что с ноября по декабрь 2014 и с января по март 2015 она не получила дотации для компенсации потерь от поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. При этом, "ДТЭК Донецкоблэнерго" утверждало, что подало в Комиссию все необходимые документы для получения дотаций. В иске компании требовала учесть ей компенсацию в сумме 548,41 млн гривень.

В апреля 2015 года Донецкий окружной суд удовлетворил иск "ДТЭК" Донецькенерго ". Дело дошло до Высшего админсуда Украины, летом 2017 направил его на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении НКРЭКУ указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 г. "О неотложных мерах по обеспечению государственной безопасности" (было введено в действие указом президента Петра Порошенко), дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинскому власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которой было принято протокол о неучет компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию.

На судебное заседание представитель НКРЭКУ не явился.

При повторном рассмотрении суд заявил, что сумма иска "ДТЭК Донецкоблэнерго" увеличилась на 165 млн грн. до 713,68 млн гривень. Донецкий окружной админсуд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом, и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Апелляция комиссии также была оставлена ​​без удовлетворения.

После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, по которому было учтено АО "ДТЭК Донецкие электросети" 713,68 млн гривень недополученной компенсации. Эти деньги были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктурированной задолженности компании перед государственным предприятием "Энергорынок".

Постановлением №915 НКРЭКУ внесла изменения в суммы дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в III квартале 2018 года.

Уже после опубликования постановления НКРЭКУ, Кассационный административный суд Верховного Суда 18 октября подтвердил законность иска "ДТЭК Донецкоблэнерго". Суд указал, что предыдущие суды верно пришли к выводу о том, что решение СНБО Украины носило рекомендательный характер. Но НКРЭКУ эти рекомендации не учло и ни одного акта нормативно-правового характера на их выполнение не приняла.

Напомним, в августе НКРЭКУ приняла решение отменить формулу ценообразования уголь "Роттердам+" после запуска рынка электроэнергии - с июля 2019 года.

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