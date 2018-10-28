OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О ценах на газ, сотрудничестве с МВФ и Ryanair.

О ценах на газ. Кабинет министров опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

О доставке пенсий. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

О сотрудничестве с МВФ. Соглашение между МВФ и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на 3,9 млрд долларов будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ.

О субсидиях. Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд гривен, как объем субсидий для населения.

О страйке шахтеров. Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Луганская область) продолжают бастовать под землей.

О Ryanair. В воскресенье лоукостер Ryanair начнет выполнять перелеты из аэропорта "Борисполь" сразу в 6 европейских городов, расположенных в 5 странах - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

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