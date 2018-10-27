В проект бюджета заложили 55 миллиардов на субсидии

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд гривен, как объем субсидий для населения.

Об этом в эфире одного из каналов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Он отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составило 6,9 млн.

"В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию", - говорится в сообщении.

Он также заявил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей.

"И даже те семьи, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальные комиссии при органах социальной защиты", - сообщает пресс-служба.

"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку", - отметил Гройсман.