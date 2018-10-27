Соглашение с МВФ поможет Украине укрепить бюджет – Волкер

Соглашение между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на 3,9 млрд долларов будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ. Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе", - сказал Волкер.

По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку.

"Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно", - подчеркнул дипломат.

Волкер добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года.

"Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было", - резюмировал спецпредставитель США.



Как сообщалось, уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.



Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров.

Заседание совета ожидается в конце текущего года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

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