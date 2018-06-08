Активы "Газпрома" арестуют в четырех странах – президент

Президент Украины Петр Порошенко назвал страны, в которых будут арестованы активы "Газпрома", для получения 2,6 млрд долларов, которые, согласно судебному решению, должна получить Украина.

Об этом сказал президент на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы получить 2,6 млрд долларов, которые "Газпром" отказывается нам платить, самые лучшие юристы мира, которые представляют Украину сейчас, арестовали активы в Британии, Нидерландах, в США в ближайшее время (арестуют), в Швейцарии. Мы никому не позволим грабить Украину", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"