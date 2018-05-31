Порошенко официально назначил членов НКРЭ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям", - подчеркнул Президент.

Глава государства также особо отметил, что эти изменения должны почувствовать украинские граждане: "Мы должны заботиться о прозрачном формированим тарифов".

Он также подчеркнул, что работа НКРЭКП должна быть прозрачной и понятной для граждан, обеспечить эффективную антикоррупционную составляющую и быть хорошо понятной для международных партнеров.

"Это очень важный процесс имплементации Закона о национальном регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее ЭП писала, что новыми комиссионерами стали Елена Антонова (сотрудник ДТЭК), Александр Формагей(работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко (сотрудник НКРЭ (энергетический департамент) и "Укрэнерго"), Евгений Магльованний (сотрудник "Госэнергоэффективности", ранее работал в НКРЭ по направлению коммунального сектора) и Оксана Кривенко (сотрудник НКРЭ (департамент нефти и газа)).

30 мая, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Подробнее о причинах увольнения Вовка читайте в материале: "Президентский гамбит: почему Порошенко жертвует Вовком"

Читайте также интервью Дмитрия Вовка на Экономической правде.

Экономическая правда