В Киеве без горячей воды остались еще 2,6 тысячи потребителей

КП "Киевские тепловые сети" начали тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5, которая обеспечивает горячим водоснабжением 2,64 тысячи потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Испытания сетей должны продлиться до 9 июля.

"Во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение на этой территории будет прекращено", – сказано в сообщении.

По данным коммунального предприятия, проведены уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7,2 тыс потребителей.

По состоянию на 25 июня специалисты "Киевтеплоэнерго" обнаружили 2,3 тыс эксплуатационных и гидравлических повреждений из которых 2 тыс уже устранили.

Сейчас в рамках подготовки города к зиме испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных ("Отрадный", "Нивки" и "Бортничи", "Днепроводская", "Щусева-Котовского", "ул. Депутатская, 2", "Строителей-10", "Борщаговская - 154", "ул. Депутатская, 1").

"В связи с этим без горячего водоснабжения остается 3,8 тыс потребителей. Среди них: 2,17 тыс жилых домов, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1,4 тыс ведомств", – отмечается в сообщении.

Отметим, что ТЭЦ-5 до конца июля находится в аренде у "Киевэнерго", которое, в отличии от коммунального предприятия, имеет договоры на поставку газа для обеспечения подачи горячей воды.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА также заявили, что с 1 августа Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договора о поставках газа.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании, сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

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Экономическая правда