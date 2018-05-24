Киев не будет брать на себя долги компании Ахметова и требует дать газ

Киевская городская власть настаивает, чтобы вопрос поставки газа для Киева и решение проблемы задолженности компании "Киевэнерго" решались отдельно.

Об этом заявил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив

Соответствующее решение "О вопросе задолженности перед "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" был согласован на заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития и готовится к рассмотрению Киевсоветом.

Этим документом власть выражает свою позицию: денежные обязательства ПАО "Киевэнерго" и их дальнейшая судьба не должны влиять на вопросы поставки природного газа и жизнеобеспечения города.

"НАК "Нафтогаз Украины" фактически шантажируя город и угрожая срывом отопительного сезона, заставляет нас принять на себя долги "Киевэнерго". Это для города неприемлемо. Долги "Киевэнерго" никогда не станут долгами киевлян. Мы готовы к переговорам, мы готовы помогать "Нафтогазу" найти общий язык с "Киевэнерго". Но делать долги, накопленные частной компанией за 17 лет, долгами киевлян мы не будем", - отметил Прокопив.

Городская власть обращается к "Нафтогазу" с просьбой до 1 июня текущего года заключить соглашение с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа на объекты теплогенерации города Киева, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев добавил, что своевременная оплата за потребленные услуги способствует решению вопроса задолженности, "ведь средства, полученные за услуги горячего водоснабжения и отопление, транзитом сразу идут на счета "Нафтогаза".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отказался подписывать договоры на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 миллиардов гривен.

Как сообщалось, накануне комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития одобрила проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО "Киевэнерго" не подлежат передаче и переводу на КП "Киевтеплоэнерго", которое оформляет на себя теплосети и другие активы.

В свою очередь в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что согласно закону "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

При этом "Киевтеплоэнерго", согласно закону, становится правопреемником долгов "Киевэнерго".

Напомним, в 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

Напомним, "Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

Экономическая правда