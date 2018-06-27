Госбюджет "ушел в минус" на 9 миллиардов — Минфин

Дефицит государственного бюджета в январе-мае 2018 года составил 9,2 миллиарда гривен, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.

В соответствии с обнародованными данными, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли на 68% - до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Национальным банком, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений.

Отметим, что в интервью Экономической правде и.о. главы Минфина Оксана Маркарова заявила, что по результатам пяти месяцев года выполнение общего фонда бюджета составило 99%, а с учетом спецфонда - 100%.

Полный текст интервью с Маркаровой читайте по ссылке: Глава Минфина Оксана Маркарова: Это государственная служба, а не бизнес, где можно просто встать и уйти

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%).

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%).

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходы госбюджета в 2018 году установлены на уровне 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

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Экономическая правда