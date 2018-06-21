Правительство должно внести изменения в госбюджет — Счетная палата

Общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений.

Об этом сообщает информационное управление Счетной палаты со ссылкой на выступление председателя Валерия Пацкана на заседании комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Основной причиной этого является неосуществление запланированного размещения облигаций внешней государственной ссуды.

"Обобщая выполнения государственного бюджета в первом квартале текущего года, Пацкан отметил, что основным является невыполнение на 65,9 млрд грн, или 22,5% плана поступлений в общий фонд, что увеличивает риски неосуществления в полном объеме расходов государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Счетная палата подала Верховной Раде заключение о состоянии выполнения закона о государственном бюджете на 2018 год в первом квартале.

Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, недополучения запланированных поступлений общего фонда государственного бюджета более чем на 15% обязывало правительство, согласно статьям 52 и 54 Бюджетного кодекса, инициировать внесение изменений в закон „О Государственном бюджете Украины на 2018 год" для сбалансирования расходов и доходов государственного бюджета.

Невыполнение плана поступлений Пацкан объясняет тем, что не было осуществлено запланированное размещение облигаций внешней государственной ссуды.

"Почему так произошло? Во-первых. Даже при благоприятных для наполнения бюджета экономических условиях, а именно: рост ВВП на 3,1%, импорта – на 10,8% и инфляции – на 3,5%, план доходов общего фонда не выполнен на 8,7 млрд грн, или 4,7%. Однако основным фактором стало неосуществление запланированного размещения облигаций внешнего государственного займа на 56 млрд гривень", - подчеркнул Пацкан.

Как следствие, продолжил он, план расходов общего фонда в первом квартале не выполнен на 22 млрд грн, или 9,8%.

Привлекает внимание и увеличение вдвое, по сравнению с первым кварталом 2017 года, выплат на погашение и обслуживание обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, которые составили 89,2 млрд грн, или треть расходов государственного бюджета, подчеркнул Пацкан.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше от запланированного.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%).

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%).

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходы госбюджета в 2018 году установлены на уровне 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

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Экономическая правда