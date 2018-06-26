OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О велосипедных дорожках, сотрудничестве с МВФ и ценности гривни.

О велосипедных дорожках. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

О сотрудничестве с МВФ. Среди взятых Украиной обязательств невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для населения.

О ценности гривни. Национальный банк констатирует, что покупательская способность национальной валюты с 1996 года снизилась в 14 раз.

О макрофинансовой помощи. Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

О Ryanair. Европейский лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Киева в польский Быдгощ.

О застройке Троещины. Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории площадью 410 га в пределах улиц Бальзака, Милославской, Закревского, Сабурова в Деснянском районе Киева.

О расследовании по компании Косюка. ЕБРР начал расследование в отношении предприятия советника президента Петра Порошенко и владельца ПАО "Мироновский Хлебпродукт" Юрия Косюка.

Вы хотите знать больше?

Как купить авто в США и не получить "кота в мешке"

Отечественные автомобилисты все чаще покупают авто в Соединенных Штатах. В чем привлекательность таких машин для украинцев и как происходит процесс их приобретения?

И к гадалке не ходи. Facebook расскажет, когда вы поженитесь и умрете

За последние пять лет компания Facebook зарегистрировала тысячи патентов. Некоторые из них довольно пугающие: от определения типа личности до определения даты смерти.