Ryanair добавил еще один рейс из Украины в Польшу

Европейский лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Киева в польский Быдгощ.

Соответствующая информация появилась в системе покупки билетов на официальном сайте авиакомпании.

Полеты по маршруту Киев (Борисполь) - Быдгощ начнутся с 31 октября 2018 года.

Стоимость билетов - от 22 евро в одну сторону.

Напомним, Ryanair внесла изменения во время отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь".

Согласно системе бронирования лоукостера, большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для главного столичного аэропорта время, чего ранее опасались в "Борисполе" и авиакомпании МАУ.

Например, рейс в Барселону будет вылетать из Борисполя в 12:45 (первоначально объявленное время - 11:40), прибытие в Борисполь, как и ранее, в 11:05.

Отправление в Стокгольм - в 22:00 (первоначально объявленное время - 10:45), прибытие из Стокгольма - в 21:25 (первоначально объявленное время - 10:10).

Вылет во Вроцлав - в пятницу, воскресенье - в 14:35, в понедельник - в 15:25 (первоначально объявленное время - 9:35), прилет в Борисполь из Вроцлава - в пятницу и воскресенье - в 14:00, в понедельник - в 14:50 (первоначально объявленное время - 9:10).

Вылет в Краков - в 22:25 (первоначально объявленное время: по понедельникам - 19:50, по средам - 12:05, по пятницам - 19:35). Из Кракова в Борисполь прибытие - в 21:50 (первоначально объявленное время: по понедельникам - 20:35, по средам - 12:50, по пятницам - 20:20).

Рейсы в Варшаву ранее анонсировались на 10:05 четыре раза в неделю, теперь же в разные дни время отправления варьируется - 13:15, 16:15, 15:35. Прибытие из Варшавы ранее намечалось на 9:30, теперь же оно меняется, в зависимости от дней недели - 10:00, 13:00, 12:20.

Отправление в Братиславу - в 21:15 (первоначально объявленное время - 11:30), прилет из Братиславы в Киев - в 20:40 (первоначально объявленное время - 10:55).

Рейсы в Вильнюс из Борисполя планируются к отправлению в 13:30 (прежнее время - 19:25), из Вильнюса в Борисполь - в 11:30 (прежнее время - 18:50).

Что касается рейсов Киев (Борисполь) - Лондон (Станстед) то по понедельникам, средам, пятницам, субботам они будут отправляться в 18:45, по воскресеньям - в 21:55 (прежнее время для всех дней вылета - 20:25). Согласно обновленному расписанию, в Борисполь из Лондона рейсы будут прибывать в 12:50 по понедельникам, средам, пятницам, субботам; в 16:00 - по воскресеньям (прежнее время для всех указанных дней - 19:50).

Изменения в расписании коснулись и других рейсов.

Отметим, что расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений, кроме времени прибытия/отправления Львов-Варшава.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

Рекомендуем почитать: Сел и полетел: чего ждать пассажирам Ryanair

Экономическая правда