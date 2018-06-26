Ценность гривны снизилась в 14 раз с 1996 года

Национальный банк констатирует, что покупательская способность национальной валюты с 1996 года снизилась в 14 раз.

Об этом заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе брифинга, передает FinClub.



"Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнился номиналами новых банкнот. Сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, что произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривна сейчас составляет 7 коп., 2 грн – 14 коп., 5 грн – 36 коп., 10 грн – 71 коп.", - сообщил Зайвенко.



По его словам, доля монет номиналом 1-10 коп. в обращении составляет 73,4% от всех монет, тогда как монет номиналом 25 коп. – 13,3%.