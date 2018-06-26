Глава Совета НБУ озвучил единственное невыполненное требование МВФ

Среди взятых Украиной обязательств невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для населения.

О таком заявил в эфире "5-го канала" глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – сказал председатель совета НБУ.

Он также оценил, какие шансы, что Украина получит транш от МВФ и какие есть тому препятствия.

"Во-первых, мы ждем соответствующую миссию МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени", - сказал он.

"Фактически среди взятых Украиной обязательств невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Можно было создать и принять дорожную карту по реализации (постановления Кабмина - ЭП), чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения", - заявил Данилишин.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Экономическая правда