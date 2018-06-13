Риски для госфинансов существенно выросли — НБУ

Национальный банк отмечает существенные риски превышения дефицита государственного бюджета в 2018 году, установленного на уровне 2,5% ВВП.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

"Риски для государственных финансов существенно выросли. Слишком оптимистичные прогнозы доходной части государственного бюджета на этапе его формирования привели к трудностям с его выполнением в течение первых 4 месяцев 2018 года", - заявили в НБУ.

В отчете отмечается, что доходная часть бюджета растет медленнее из-за недопоступления налогов с ввезенных товаров и услуг, акцизов с произведенных в Украине товаров, рентных платежей и прибыли НБУ, тогда как расходы могут вырасти более высокими темпами.

Ситуацию усложняет невыполнение планов по приватизации.

Для достижения запланированного дефицита, по мнению регулятора, следует жестко контролировать расходы, а также может потребоваться корректировка слишком оптимистичных показателей доходов и расходов госбюджета.

"Чтобы выполнить показатели бюджета, правительство, вероятно, прибегнет к экономии на капитальных расходах и жесткому контролю за трансфертами. В этом направлении уже предприняты первые шаги: с 1 мая изменены правила оформления жилищных субсидий, чтобы снизить количество злоупотреблений с получением государственной помощи и повысить ее адресность", - отметили в НБУ.

В то же время, регулятор считает, что после предполагаемого роста цены на газ для бытовых потребителей численность получателей социальной помощи может снова вырасти.

Ранее Экономическая правда со ссылкой на источники сообщала, что между правительством и МВФ обсуждается целесообразность пересмотра дефицита бюджета с текущих 2,5% ВВП до 3,5-4% ВВП.

Сразу после одобрения бюджета на 2018 год МВФ заявил, что в нем есть значительные фискальные риски: быстрый рост расходов и нереалистичные доходы.

Напомним, в госбюджете на 2018 год заложен дефицит в размере 81,849 млрд гривен, что равно 2,46% ВВП.

Экономическая правда