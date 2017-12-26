В МВФ назвали главные риски госбюджета-2018

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов.

Об этом Люнгман сказал в комментарии ЭП.

Он напомнил, что сейчас МВФ и Украина имеют активную четырехлетнюю программу, срок которой истекает в марте 2019 года.

"Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий", - заявил Люнгман.

"В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы", - отметил представитель МВФ в Украине.

По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

Первая - сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне.

Вторая - контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли.

Третья - внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов - темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", - заявил Люнгман.

"Не менее важно, чтобы положенные в основу бюджета-2018 ожидания были реалистичными. Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнование государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки", - подытожил он.

Подробнее о том, может ли остановиться нынешняя программа финансирования и сможет ли Украина прожить 2018 без МВФ, читайте в материале ЭП.

Экономическая правда