OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об увольнении Данилюка, убытках от агрессии РФ и "Бориспольской объездной"

Об увольнении Данилюка. Бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Раде за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.

О политике НБУ. Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой.

Об убытках от агрессии РФ. Украина потеряла 98,4 миллиарда долларов из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

О "Бориспольской объездной". "Укравтодор" планирует построить четырехполосную объездную дорогу вокруг города Борисполь.

О рейсах SkyUp. Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

О премии Нафтогазу. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получат на двоих 13,9 миллиона долларов из 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.