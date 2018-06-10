OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
Об увольнении Данилюка, убытках от агрессии РФ и "Бориспольской объездной"
Об увольнении Данилюка. Бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Раде за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.
О политике НБУ. Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой.
Об убытках от агрессии РФ. Украина потеряла 98,4 миллиарда долларов из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.
О "Бориспольской объездной". "Укравтодор" планирует построить четырехполосную объездную дорогу вокруг города Борисполь.
О рейсах SkyUp. Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
О премии Нафтогазу. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получат на двоих 13,9 миллиона долларов из 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.