На все прихоти депутатов средств не хватит — глава НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой.

Об этом он сообщил в интервью "Зеркалу Недели".

"Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика", - сказал он.

"Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой", — сказал Смолий.

"Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению, нет", - добавил глава НБУ.

По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.

"Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг", — подчеркнул глава НБУ.

"У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит", - резюмировал он.

Напомним, 24 мая правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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