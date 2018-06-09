Украинский лоукостер получит разрешения на полеты по 55 маршрутам

Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Об этом сообщает avianews.com.

В частности, по результатам заседания комиссии 30 мая, новому украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.

Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану.

Из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.

Со Львова в Барселону и Ларнаку, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.

Права будут выданы без ограничения срока действия.

Кроме того, комиссия Госавиаслужбы рекомендовала главе ведомства выдать права авиакомпании на совершение международных чартерных рейсов из Киева в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир.

Из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Со Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Из Одессы в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Из Черновцов в Анталью, из Винницы в Анталью, из Херсона в Анталью, из Запорожья в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват, ограничив срок действия прав 27 октября 2018 года.

Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.

Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.

Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

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