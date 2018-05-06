OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О тарифах на проезд, новом заводе и пиратстве.

О тарифах на проезд. Столичные власти завершают процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте.

О пиратстве. США приостановили для части украинских товаров действие системы преференций из-за нарушений в сфере авторских прав.

О таможеннике-коррупционере. Жена, брат и отец главного инспектора управления Государственной фискальной службы в Одесской области Василия Тарарака в 2017-2018 годах стали владельцами трех люксовых электрокаров марки Tesla.

О Лиге Чемпионов. "Укрзализныця" предлагает болельщикам на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА арендовать недорогие комнаты отдыха на Центральном вокзале.

О добыче газа. В январе-апреле 2018 года в Украине газодобывающие компании добыли 6,8 млрд кубометров природного газа.

О новом заводе. Компания Head International GmbH построит в Украине завод по производству горнолыжного оборудования.

О субсидиях. В прошлом отопительном сезоне было оформлено 1 миллион жилищных субсидий для граждан с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами.