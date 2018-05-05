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Укр / Рус

С начала года в Украине добыто почти 7 миллиардов кубов газа

Суббота, 5 мая 2018, 18:18

В январе-апреле 2018 года газодобывающие компании добыли 6,8 млрд кубометров природного газа.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

"С января по апрель текущего года поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 6,8 млрд кубов, что практически равно показателю добычи января-апреля 2017 года", - сообщает компания.

Кроме того, по итогам четырех месяцев украинским потребителям всех категорий протранспортировано 14,6 млрд кубов газа, что на 0,6 млрд кубов, или на 4,3%, больше аналогичного периода 2017 года.

Ранее сообщалось, что пятый месяц подряд добывающие компании демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа.

Экономическая правда

Укртрансгаз газ
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