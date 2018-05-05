Семья одесского таможенника за два года купила три электрокара Tesla

Жена, брат и отец главного инспектора управления Государственной фискальной службы в Одесской области Василия Тарарака в 2017-2018 годах стали владельцами трех люксовых электрокаров марки Tesla.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Согласно декларации фискала, в 2017 году его жена Анна приобрела автомобиль Tesla Model S 2014 г. в. Сам Василий Тарарака в том же году стал владельцем электромобиля Nissan Leaf.

Обе покупки им якобы обошлись в чуть более 800 тысяч гривен, хотя на самом деле стоимость одной только Tesla на вторичном рынке составляет от 45 до 60 тысяч долларов.

По информации из открытого реестра МВД, 20 марта 2018 года у отца фискала Валерия Тарарака появился електрокросовер Tesla Model X 2016 г. в. В тот же день его брат Сергей тоже оформил в собственность еще одну Tesla Model S.

В настоящее время Сергей Тарарака является депутатом Барабойского сельского совета Овидиопольского района Одесской области, а ранее также работал в органах Государственной фискальной службы. В течение десяти дней с даты покупки он должен был подать декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, но так этого и не сделал.

В своей декларации за 2017 год депутат указал автомобиль Mercedes-Benz ML350 2013 и две Audi Q7 2015 и 2017 г. в. По подсчетам издания, совокупная стоимость автопарка семьи Тарарака составляет более 400 тысяч долларов. Также в 2017 году фискал и депутат в сумме задекларировали 68 тысяч евро, 168 тысяч долларов и более 1 млн гривен наличных.

Мать братьев Татьяна Тарарака ранее работала директором одесской школы №275. В 2015 году учебное заведение оказалось в центре скандала, поскольку его администрация требовала от родителей учеников платить по 700 долларов благотворительных взносов в год. К тому же деньги нужно было сдавать только в долларах.

Собранные средства в дальнейшем якобы шли на ремонт, оплату охраны и покупку канцелярских принадлежностей. Однако, по версии родителей, на самом деле они могли быть направлены на финансирование строительства частной школы "Эрудит" в элитном поселке Совиньон под Одессой.

Основателем НПК "Эрудит" является уже упомянутый муж директора школы и отец фискала и депутата Валерий Тарарака.