Финал Лиги чемпионов: Укрзализныця предлагает болельщикам "лоукост номера"

ПАО "Укрзализныця" предлагает болельщикам на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА арендовать недорогие комнаты отдыха на Центральном вокзале.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель компании Евгений Кравцов.

"Предлагаем классный вариант остановки в Киеве - наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены - от 230 до 750 гривен (от 8 до 25 евро) за место", - сообщил Кравцов.

"Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего. Можно рассчитаться удобным способом - наличные или платежная карта, а еще с радостью примем с домашними животными", - добавил он.

В Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА (Union of European Football Associations - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии) по футболу.

По оценкам экспертов, стоимость размещения в гостиницах столицы в период проведения чемпионата выросла в 3-10 раз, а заполняемость столичных отелей составит почти 100%.

Ранее Нацбанк подсчитал, сколько денег болельщики привезут в Украину.

Экономическая правда