OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О новых членах НКРЭ, переподчинении ГФС и новой программе МВФ.

О жалобе Данилюка. Министр финансов написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

О новых членах НКРЭ. Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

О рейтингах банков. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне "B-" со стабильными прогнозами.

О транше МВФ. Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш МВФ.

О платежном балансе. В апреле платежный баланс сведен с профицитом 290 миллионов долларов, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит 75 миллионов долларов.

О новой программе МВФ. Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года в связи с проведением в 2019 году в н стране президентских и парламентских выборов.

О переподчинении ГФС. Решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы, которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным.

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