НБУ обещает "закрутить гайки" при отсутствии транша МВФ

Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время совместной конференции центробанков Украины и Польши, передает "Интерфакс-Украина".

"Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала", - сказал он.

По словам Смолия, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ.

Как сообщалось, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл. в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

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