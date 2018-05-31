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Платежный баланс в апреле вернулся "в плюс"

Четверг, 31 мая 2018, 13:42
 

Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом 290 миллионов долларов, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит 75 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

"Благодаря этому международные резервы за месяц выросли на 1,3% до 18,4 млрд долларов по состоянию на конец апреля, что обеспечивало 3,3 месяца импорта будущего периода", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ отметили, что по итогам первых четырех месяцев сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю (составило 18 млн долларов).

В апреле текущий счет вернулся к положительным значениям (175 млн долларов) по сравнению с дефицитом в марте (628 млн долларов), благодаря сокращению дефицита торговли товарами и снижению расходов по обслуживанию госдолга.

В то же время апрельский профицит текущего счета был практически на уровне соответствующего месяца прошлого года.

За январь – апрель дефицит текущего счета (202 млн долларов) незначительно превысил показатель прошлого года (176 млн долларов).

Объемы экспорта в апреле выросли на 19,6% в годовом исчислении до 3,7 млрд долларов. В целом за январь – апрель экспорт товаров вырос на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 14,1 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в апреле увеличились на 18,1% до 4,1 млрд долларов прежде всего за счет неэнергетического импорта. В целом за январь – апрель импорт товаров вырос на 13,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 16,6 млрд долларов.

В апреле чистый приток капитала по финансовому счету сократился до 119 млн долларов. Чистые обязательства государственного сектора перед внешним миром сократились на 121 млн долларов преимущественно за счет погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца (98 млн долларов) и практически полностью были направлены к реальному сектору экономики. За четыре месяца чистые поступления ПИИ составили 394 млн долларов.

В апреле рост объемов наличной валюты вне банков замедлился (до 23 млн долларов) на фоне увеличения чистой продажи населением наличной валюты. С начала года рост наличных вне банков составил 208 млн долларов.

В целом, в январе – апреле приток средств по финансовому счету составил 222 млн долларов.

Экономическая правда

НБУ платежный баланс валюта
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