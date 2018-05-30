В "Газпроме" подтвердили, что их имущество стягивают в Швейцарии

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно взыскать 2,6 миллиарда долларов в Швейцарии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.

В компании Nord Stream 2 AG журналистам сообщили, что получили ордер на арест.

"29 мая Nord Stream 2 AG получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома". Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект "Северный поток 2", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"