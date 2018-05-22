OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чем все говорили сегодня?
О ввозе иномарок. Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.
О Минагро. Благодаря благоприятным погодным условиям озимые культуры продолжают вегетацию на 7,2 миллиона гектар (почти 100%), а погибло в период перезимовки менее 0,1% от засеянных площадей.
О субсидиях. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле 2018 уменьшился на 59% по сравнению с апрелем прошлого года.
О Косюке. Украинскому агрохолдингу МХП не дали купить французскую компанию по переработке пищевых продуктов Doux.
О "Воздушном экспрессе". Стоимость проезда скоростной железной между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" составит 80 гривен.
О первом лоукостере. Новая украинская авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбы на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты. Вот куда она может летать.
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