OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О ввозе иномарок. Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.

О Минагро. Благодаря благоприятным погодным условиям озимые культуры продолжают вегетацию на 7,2 миллиона гектар (почти 100%), а погибло в период перезимовки менее 0,1% от засеянных площадей.

О субсидиях. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле 2018 уменьшился на 59% по сравнению с апрелем прошлого года.

О Косюке. Украинскому агрохолдингу МХП не дали купить французскую компанию по переработке пищевых продуктов Doux.

О "Воздушном экспрессе". Стоимость проезда скоростной железной между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" составит 80 гривен.

О первом лоукостере. Новая украинская авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбы на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты. Вот куда она может летать.

Хотите узнать больше?

Огнем и мячом. Что надо знать об экономике финала Лиги Чемпионов

В Киев едет большой футбол. Чиновники заявляют о готовности к встрече болельщиков, предприниматели надеются на денежный ливень. Оправдаются ли надежды?

Украина на пороге макроэкономической непогоды

Слабый экономический рост, огромные выплаты по долгам, рост угрозы дефолта и девальвации. Экономисты объясняют, чем грозят макроэкономические риски и почему они нуждаются в срочных действий со стороны власти.